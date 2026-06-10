Sammelstück

320.000 Euro Schaden bei Unfall mit seltenem Luxuswagen

Von diesem Sportwagen gibt es weltweit nur wenige Exemplare – eines davon kracht auf regennasser Straße gegen eine Leitplanke. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist enorm.

Teurer Unfall: Auf regennasser Straße prallt der Luxuswagen gegen die Leitplanke. Foto: Braun/swd-medien/dpa
Teurer Unfall: Auf regennasser Straße prallt der Luxuswagen gegen die Leitplanke.

Bad Waldsee (dpa) - Ein 75-Jähriger hat einen seltenen Luxus-Sportwagen gegen eine Leitplanke gefahren und einen Schaden von rund 320.000 Euro verursacht. Der Fahrer geriet am Morgen mit überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in Bad Waldsee im Landkreis Ravensburg ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer blieb demnach unverletzt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet. Dem Polizeisprecher zufolge handelte es sich bei dem Luxus-Sportwagen, der mehr als 500 PS stark ist, um ein seltenes Sammlermodell.

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