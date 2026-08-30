Toter aus Baggersee geborgen
Ein junger Mann wird vermisst. Später finden Einsatzkräfte die Leiche des Mannes in einem Baggersee.
Linkenheim-Hochstetten (dpa/lsw) - Ein 27-Jähriger ist tot aus einem Baggersee bei Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) geborgen worden. Der Mann sei zuvor als vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Medien hatten zuvor über den Einsatz berichtet. Im Rahmen der Suche fanden die Einsatzkräfte den Vermissten im Baggersee Giesen. Die Polizei geht von einem «Unglücksfall» aus. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es bislang nicht, so der Sprecher.