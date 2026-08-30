«Unglücksfall»

Toter aus Baggersee geborgen

Ein junger Mann wird vermisst. Später finden Einsatzkräfte die Leiche des Mannes in einem Baggersee.

Rettungskräfte bergen den Toten aus dem Baggersee nahe der französischen Grenze. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Rettungskräfte bergen den Toten aus dem Baggersee nahe der französischen Grenze. (Symbolbild)

Linkenheim-Hochstetten (dpa/lsw) - Ein 27-Jähriger ist tot aus einem Baggersee bei Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) geborgen worden. Der Mann sei zuvor als vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Medien hatten zuvor über den Einsatz berichtet. Im Rahmen der Suche fanden die Einsatzkräfte den Vermissten im Baggersee Giesen. Die Polizei geht von einem «Unglücksfall» aus. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es bislang nicht, so der Sprecher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Toter Mann aus dem Neckar geborgen
Identität bislang ungeklärt

Toter Mann aus dem Neckar geborgen

Am Samstagabend ziehen Einsatzkräfte in Heilbronn eine Leiche aus dem Neckar. Was bisher bekannt ist.

02.08.2026

Suche nach Schwimmer – Leiche aus Baggersee geborgen
Taucher im Einsatz

Suche nach Schwimmer – Leiche aus Baggersee geborgen

Mehrmals springt ein Mann in einen Baggersee. Doch plötzlich geht er vor den Augen seines Freundes unter. Wie die Suchaktion verlief.

29.06.2026

Toter KIT-Mitarbeiter - Obduktion bestätigt Unglücksfall
Unglücksfall

Toter KIT-Mitarbeiter - Obduktion bestätigt Unglücksfall

Der Wissenschaftler aus Argentinien verschwand Mitte Oktober spurlos. Nun ist klar: Der Mitarbeiter des Karlsruher Instituts für Technologie verlor im Wald die Orientierung und verunglückte.

24.10.2025

Ermittlungen nach Leichenfund ergeben Unglücksfall
Wetteraukreis

Ermittlungen nach Leichenfund ergeben Unglücksfall

Der Bewohner eines Hauses wird von Deckenteilen getroffen, als ein Stahlträger bricht. Es kann nur noch seine Leiche geborgen werden. Der genaue Todeszeitpunkt ist unklar.

12.12.2024

Unfälle

Toter aus Lahn geborgen: Polizei geht von Unglücksfall aus

15.05.2023