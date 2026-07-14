Polizei geht von Unfall aus

Toter aus Baggersee ist 83 Jahre alter Mann

Nach dem Auffinden einer Wasserleiche in einem See steht nun die Identität des Verstorbenen fest. Was weiß die Polizei bislang zu den Umständen des Todes?

Nach dem Auffinden der Wasserleiche an einem Badesee sind die Umstände des Todes weiterhin unklar. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Nach dem Auffinden der Wasserleiche an einem Badesee sind die Umstände des Todes weiterhin unklar. (Symbolbild)

Eschwege (dpa/lhe) - Bei einer am Montag aus einem Baggersee in Eschwege im Werra-Meißner-Kreis geborgenen Leiche handelt es sich um einen 83 Jahre alten Mann. Wie die Polizei Eschwege mitteilte, sei ein tragischer Unfall an dem See weiterhin nicht auszuschließen. Ein besorgter Fahrradfahrer hatte am Montagmorgen die Polizei alarmiert, nachdem er herrenlose Kleidungsstücke am Ufer gefunden hatte. 

Bei der anschließenden Suche mittels Drohnen und Booten konnte der Mann am Mittag nur noch tot geborgen werden. Eine Obduktion solle in den nächsten Tagen die Todesursache klären, so die Polizei. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nach derzeitigem Ermittlungsstand weiterhin aus. Die Unfallumstände werden ermittelt.

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