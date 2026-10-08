Zwei Monate später

Toter aus Neckar identifiziert

Wie kam der 57-Jährige ums Leben? Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf ein Verbrechen, die genauen Todesumstände bleiben aber weiter offen.

Die Polizei konnte den Toten identifizieren. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei konnte den Toten identifizieren. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Etwa zwei Monate nach dem Fund einer Leiche im Neckar ist der Tote identifiziert worden. Bei dem Mann handele es sich um einen 57-Jährigen aus Heilbronn. Angehörige hätten eine zweifelsfreie Identifikation ermöglicht, teilte die Polizei mit. Der Mann war Anfang August nahe der Theresienwiese entdeckt worden. Die Polizei war davon ausgegangen, dass der Mann bereits mehrere Stunden tot im Wasser gelegen hat. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab es nicht. Die Umstände des Todes sind bislang nicht geklärt.

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