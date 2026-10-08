Toter aus Neckar identifiziert

Heilbronn (dpa/lsw) - Etwa zwei Monate nach dem Fund einer Leiche im Neckar ist der Tote identifiziert worden. Bei dem Mann handele es sich um einen 57-Jährigen aus Heilbronn. Angehörige hätten eine zweifelsfreie Identifikation ermöglicht, teilte die Polizei mit. Der Mann war Anfang August nahe der Theresienwiese entdeckt worden. Die Polizei war davon ausgegangen, dass der Mann bereits mehrere Stunden tot im Wasser gelegen hat. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab es nicht. Die Umstände des Todes sind bislang nicht geklärt.