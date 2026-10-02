Zeuge entdeckte Leiche

Toter aus der Brenz geborgen

Ein Zeuge macht eine schockierende Entdeckung in der Brenz. Was die Polizei zu den Hintergründen des Todes sagt und welche Fragen noch offen sind.

Die Polizei ermittelt noch zu den Todesumständen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Polizei ermittelt noch zu den Todesumständen. (Symbolbild)

Heidenheim (dpa/lsw) - Ein 66-jähriger Mann ist tot in der Brenz in Heidenheim aufgefunden worden. Ein Zeuge entdeckte den Verstorbenen im Fluss, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte bargen die Leiche. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Gewalttat. Der Mann sei zuvor nicht als vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die genauen Umstände des Todes sollen weitere Ermittlungen klären.

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