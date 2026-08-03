Toter aufgefunden

Toter in wassergefülltem Schacht gefunden

In Südhessen wird eine Leiche in einem wassergefüllten Schacht entdeckt. Es handelt sich um einen älteren Mann. Die Polizei schließt nach ersten Ermittlungen ein Verbrechen aus.

Die Polizei ermittelt aktuell zu Todesursache. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei ermittelt aktuell zu Todesursache. (Symbolbild)

Seligenstadt (dpa/lhe) - Auf einem Privatgrundstück im südhessischen Seligenstadt ist ein Toter gefunden worden. Der ältere Mann habe kopfüber in einem wassergefüllten Schacht gelegen, teilte die Polizei mit. Die Leiche wurde demnach am Sonntag entdeckt. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht. Um welche Art von Schacht es sich konkret handelt, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Untersuchungen zu dem Fall liefen.

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