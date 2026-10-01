Neckar-Odenwald-Kreis

Toter bei Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto

Ein älterer Mann möchte auf seinem Rad die Straßenseite wechseln. Doch er achtet nicht auf den Verkehr hinter sich - dann kracht es plötzlich mit fatalen Folgen.

Rettungskräfte können nicht mehr viel für den 74-Jährigen tun. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Rettungskräfte können nicht mehr viel für den 74-Jährigen tun. (Symbolbild)

Neckargerach (dpa/lsw) - Ein 74-jähriger Radfahrer ist im Neckar-Odenwald-Kreis tödlich verletzt worden. Auf der B37 wischen Zwingenberg und Neckargerach wollte der Mann am Mittwoch zum Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite fahren. Dabei habe der Radfahrer nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet, wie die Polizei mitteilte. 

Der hinter dem Mann fahrende 63-jährige Autofahrer habe daraufhin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, wie es hieß. Der Zweiradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

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