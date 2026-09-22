Toter im Fluss - Polizei spricht von medizinischem Notfall

Wendlingen am Neckar (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines Toten in einem Fluss in Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) gibt es neue Erkenntnisse zur Ursache. Der Mann ist laut Polizei wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls in das Wasser gestürzt. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder ein Verbrechen gibt es nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus.