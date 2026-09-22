Leichenfund

Toter im Fluss - Polizei spricht von medizinischem Notfall

Ein Zeuge findet einen leblosen Mann in einem Fluss im Landkreis Esslingen – die Polizei schließt ein Verbrechen aus. Was nach dem Fund des Verstorbenen bekannt ist.

Die Polizei geht von einem Unfall aus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei geht von einem Unfall aus. (Symbolbild)

Wendlingen am Neckar (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines Toten in einem Fluss in Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) gibt es neue Erkenntnisse zur Ursache. Der Mann ist laut Polizei wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls in das Wasser gestürzt. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder ein Verbrechen gibt es nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus.

Ein Zeuge hatte den leblosen Mann am Sonntagmorgen in der Lauter, einem Nebenfluss des Neckars, entdeckt. Zum Alter des Mannes machte der Polizeisprecher keine Angaben.

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