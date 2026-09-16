Transporter bleibt an Brücke hängen – Landstraße gesperrt
Ein Schwerlasttransporter verkeilt sich in der Nacht unter einer Autobahnbrücke der A6. Das hat Folgen für Pendler, Lastwagenfahrer und Reisende.
Erlenbach (dpa/lsw) - Ein Schwerlasttransporter hat sich unter einer Autobahnbrücke der A6 im Landkreis Heilbronn verkeilt. Der Transporter blieb in der Nacht auf einer Landstraße in Richtung Erlenbach an der Brücke hängen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. In der Folge ist die Landstraße komplett gesperrt - mit Folgen für Autofahrer, die dort unterwegs sind.
Es müsse erst geprüft werden, ob der Transporter überhaupt weiterfahren dürfe, sagte die Polizistin. Die Sperrung wird demnach mehrere Stunden dauern. Weil außerdem der Schemelsbergtunnel bei Weinsberg gesperrt ist, herrsche derzeit «Verkehrschaos». Autofahrende sollten den Bereich meiden.