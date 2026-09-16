Unfälle

Transporter bleibt an Brücke hängen – Landstraße gesperrt

Ein Schwerlasttransporter verkeilt sich in der Nacht unter einer Autobahnbrücke der A6. Das hat Folgen für Pendler, Lastwagenfahrer und Reisende.

Die Sperrung der L1101 bei Erlenbach wird laut Polizei mehrere Stunden dauern. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Sperrung der L1101 bei Erlenbach wird laut Polizei mehrere Stunden dauern. (Symbolbild)

Erlenbach (dpa/lsw) - Ein Schwerlasttransporter hat sich unter einer Autobahnbrücke der A6 im Landkreis Heilbronn verkeilt. Der Transporter blieb in der Nacht auf einer Landstraße in Richtung Erlenbach an der Brücke hängen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. In der Folge ist die Landstraße komplett gesperrt - mit Folgen für Autofahrer, die dort unterwegs sind. 

Es müsse erst geprüft werden, ob der Transporter überhaupt weiterfahren dürfe, sagte die Polizistin. Die Sperrung wird demnach mehrere Stunden dauern. Weil außerdem der Schemelsbergtunnel bei Weinsberg gesperrt ist, herrsche derzeit «Verkehrschaos». Autofahrende sollten den Bereich meiden.

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