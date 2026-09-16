Transporter bleibt an Brücke hängen – Landstraße gesperrt

Erlenbach (dpa/lsw) - Ein Schwerlasttransporter hat sich unter einer Autobahnbrücke der A6 im Landkreis Heilbronn verkeilt. Der Transporter blieb in der Nacht auf einer Landstraße in Richtung Erlenbach an der Brücke hängen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. In der Folge ist die Landstraße komplett gesperrt - mit Folgen für Autofahrer, die dort unterwegs sind.