Tödlicher Unfall

Trauerfeier: Gerabronn gedenkt ihres toten Bürgermeisters

Abschied von Christian Mauch. Bei einer Trauerfeier in der Stadthalle gedenken die Menschen in Gerabronn ihres toten Bürgermeisters. Die Stadt steht derweil vor einer Herausforderung.

Kondolenzbuch für den gestorbenen Bürgermeister Christian Mauch. Foto: Stefan Puchner/dpa
Kondolenzbuch für den gestorbenen Bürgermeister Christian Mauch.

Gerabronn (dpa/lsw) - Mit einer offiziellen Trauerfeier haben zahlreiche Menschen in Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) ihres bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Bürgermeisters Christian Mauch gedacht. In der Stadthalle waren unter anderem Grußworte geplant, wie die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Gerabronn, Heidegret Mayer, mitgeteilt hatte. Die Beerdigung des Bürgermeisters der 4.500-Einwohner-Stadt hat bereits in dieser Woche stattgefunden.

Der tödliche Autounfall hat die Gemeinde erschüttert. Zahlreiche Menschen bekundeten ihre Anteilnahme. Vor eineinhalb Wochen war der 40-Jährige laut Polizei nachts mit dem Auto von einer Kreisstraße bei Gerabronn abgekommen. Das Auto prallte demnach gegen einen Baum und rutschte 35 Meter einen Abhang herunter. Mauch sei in dem Auto eingeklemmt worden und noch an Ort und Stelle gestorben, hieß es. 

Laut Mayer war der parteilose Bürgermeister auf dem Rückweg von einem dienstlichen Termin gewesen, dem Pferdemarkt und Faschingsfeierlichkeiten. Wie ein Polizeisprecher sagte, gibt es keine neuen Erkenntnisse zur Unfallursache. Hinweise darauf, dass der Bürgermeister unter Alkoholeinfluss gestanden habe, gebe es keine.

Herausforderung für die Stadt

Neben der Trauer steht die Stadt Gerabronn zudem vor einer weiteren Herausforderung. Das Landratsamt Schwäbisch Hall lehnt nach Auskunft eines Sprechers eine Fristverlängerung für die Wahl eines neuen Rathauschefs ab. Demnach werde die Stadt wie vorgeschrieben innerhalb von drei Monaten einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin ins Rathaus wählen, sagte Mayer.

