Trickdiebe mit Videoüberwachung aufgespürt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die neuen Kameras im Frankfurter Bahnhofsviertel haben mutmaßlichen Trickdieben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, flog am Montag ein Mann mit seiner Begleiterin bei dem Versuch auf, in einem Juweliergeschäft eine teure Uhr gegen eine Fälschung auszutauschen. Als er mit dem Verkäufer im Rücken aus dem Laden rannte, bemerkten Polizisten den Mann und nahmen ihn fest. Die Beamten waren vor Ort, weil in der Nähe die neue Videoschutzanlage vorgestellt wurde.