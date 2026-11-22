Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Streit zweier junger Männer in der Wiesbadener Innenstadt ist ein 25-Jähriger mit Tritten gegen den Kopf verletzt worden. Er habe dadurch am Samstagmorgen auf dem zentralen Platz der Deutschen Einheit kurzzeitig das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei in Wiesbaden mit.

Der 25-Jährige sei zunächst mit dem 26 Jahre alten Kontrahenten verbal aneinandergeraten, dann habe der 26-Jährige zugetreten. Das Opfer sei medizinisch versorgt worden, berichtete die Polizei weiter. Beamte nahmen den 26-Jährigen fest. Weil er weiter aggressiv gewesen sei, habe man ihn ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf der Fahrt beschädigte der Mann den Angaben zufolge noch den Streifenwagen. Er muss sich nun wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung verantworten.