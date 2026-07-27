Trompete vor Trauerfeier von US-Militär gestohlen
Kurz vor einer Trauerfeier für einen Ex-Soldaten verschwindet eine Signaltrompete in Hanau. Mit ihr hätte ein letzter Gruß gespielt werden sollen. Die Polizei bittet um Hinweise.
Hanau (dpa/lhe) - Vor der Bestattung eines ehemaligen US-Soldaten ist in Hanau eine Signaltrompete der US-Armee gestohlen worden. Angehörige der Armee hätten am Freitagvormittag die militärische Trauerfeier auf dem Hauptfriedhof vorbereitet, teilte die Polizei mit. Währenddessen sei das Musikinstrument gestohlen worden.
Mit der Trompete hätte demnach das Musikstück «Taps» als «letzter Gruß und Ehrenbeweis» gespielt werden sollen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise etwas bemerkt haben, sich zu melden.