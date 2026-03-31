Fußball

Trotz Knieverletzung: Freiburg verlängert mit Blumenberg

Tessa Blumenberg wird nach einer Operation lange fehlen. Dennoch erhält die 21-Jährige einen neuen Kontrakt beim SC Freiburg.

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Tessa Blumenberg verlängert. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Tessa Blumenberg verlängert. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag der aktuell am Knie verletzten Offensivspielerin Tessa Blumenberg verlängert. Die 21-Jährige soll demnach auch über die Saison hinaus für den Club auflaufen.

Blumenberg wurde in den vergangenen Tagen operiert und wird den Badenerinnen noch mehrere Monate fehlen. Die Vertragsverlängerung sehe sie daher «als nicht selbstverständlich», erklärte die frühere Wolfsburgerin.

«Wir werden Tessa in ihrem Reha-Prozess eng begleiten und wünschen ihr zunächst eine schnelle Genesung», erklärte Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin des Freiburger Frauen- und Mädchenfußballs. Blumenberg habe gezeigt, dass sie zu einer «wertvollen Bundesliga-Spielerin reifen» könne.

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