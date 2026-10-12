Trüber Wochenstart: Kommt noch ein Spätsommer-Comeback?
Die Woche beginnt grau im Südwesten. Schon bald winken jedoch wieder wärmere Tage.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem zunächst trüben Start in die neue Woche könnte sich in Baden-Württemberg noch häufiger die Sonne zeigen. Auch die Temperaturen dürften im Laufe der Woche wieder steigen: Am Mittwoch sind laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 22 Grad möglich.
Erst Nebel, dann Sonne
Am Morgen soll es vielerorts wolkig und teilweise neblig-trüb sein. Vereinzelt könnte etwas Sprühregen fallen. Im Tagesverlauf soll sich die Sonne vom Breisgau her aber zunehmend durchsetzen. Die Höchstwerte reichen voraussichtlich von 11 Grad auf der Albhochfläche bis zu 19 Grad im Oberrheingraben. Der Wind dürfte schwach und wechselhaft sein.
In der Nacht zum Dienstag könnte sich zunächst örtlich Nebel bilden, besonders an Flüssen. Im Laufe der Nacht sollen von Westen Wolken aufziehen. Die Tiefstwerte liegen der Prognose zufolge zwischen plus 6 und minus 2 Grad. Von der Mitte bis in den Osten Baden-Württembergs müsse verbreitet mit Frost in Bodennähe gerechnet werden.
Dienstag mehr Wolken und etwas Regen
Am Dienstag dürfte sich die Sonne häufiger hinter Wolken verstecken. Im Tagesverlauf sei etwas Regen möglich. Die Temperaturen sollen dennoch auf milde 13 Grad auf der Albhochfläche und bis zu 19 Grad im Oberrheingraben steigen. Dazu werde nur schwacher Wind erwartet.
Am Mittwoch soll es überwiegend stark bewölkt sein. In Oberschwaben und im Allgäu könnte es anfangs noch etwas regnen, am Nachmittag sollen sich die Wolken jedoch stellenweise auflockern. Die Temperaturen dürften auf 17 bis spätsommerliche 22 Grad steigen.