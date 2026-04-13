Wetter

Trüber Wochenstart - Wann kommt die Sonne wieder zurück?

Dichte Wolken und Regen bestimmen den Wochenstart in Baden-Württemberg. Ab wann freundlichere Abschnitte und steigende Temperaturen zu erwarten sind.

Zum Start in die neue Woche zeigen sich am Himmel über Baden-Württemberg zunächst noch viele Wolken. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Zum Start in die neue Woche zeigen sich am Himmel über Baden-Württemberg zunächst noch viele Wolken. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter in Baden-Württemberg zunächst von seiner grauen Seite. Am Montag ist der Himmel im Südwesten nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stark bewölkt, gebietsweise kann es auch regnen. Im Osten bleibt es zunächst noch trocken. Im Raum Stuttgart sind laut der Vorhersage 12 Grad, an der Tauber bis zu 15 Grad möglich. Im Bergland bleibe es mit 8 Grad kühler. 

Freundlicher soll das Wetter am Dienstag werden. Der Prognose zufolge startet der Tag wolkig und im Osten auch noch mit Regen. Im Laufe des Tages sollen sich die Wolken von Westen auflösen. Im Bergland klettern die Temperaturen auf 8 Grad, in der Kurpfalz bis auf 16 Grad. 

Am Mittwoch könne sich die Sonne wieder häufiger zeigen. Laut DWD startet der Tag erneut mit vielen Wolken, im Westen und Norden lockere die Wolkendecke aber stark auf. Und auch die Temperaturen steigen, bis zu 18 Grad sind entlang des Rheins möglich.

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