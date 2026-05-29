2. Fußball-Bundesliga

Umbruch in Fürth: Nach Hrgota und Futkeu geht auch Green

Julian Green hat viel erlebt und viel geleistet bei der SpVgg Greuther Fürth. Nach neun gemeinsamen Jahren trennen sich nun die Wege.

Ende in Fürth nach fast einem Jahrzehnt: Julian Green. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ende in Fürth nach fast einem Jahrzehnt: Julian Green. (Archivbild)

Fürth (dpa) - Nach neun Jahren endet die Zeit von Fußball-Profi Julian Green beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Wenige Tage nach dem in der Relegation abgewendeten Abstieg in die 3. Liga gaben die Franken bekannt, dass der auslaufende Vertrag mit dem 30 Jahre alten Mittelfeldspieler nicht verlängert wird. Wo Green seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt. 

Der personelle Umbruch setzt sich damit beim Kleeblatt vor. Vor Green standen bereits der langjährige Kapitän Branimir Hrgota (33) und Torjäger Noel Futkeu (23) als namhafte Abgänge fest. Die beiden Offensivspieler hatten beim entscheidenden 2:0 im Relegations-Rückspiel gegen Rot-Weiss Essen am vergangenen Dienstagabend ihre letzten Tore für Fürth erzielt. 

Green spielte auch für Bayern, Stuttgart und den HSV

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Der US-Amerikaner Green war im August 2017 nach Fürth gewechselt. Er kam vom VfB Stuttgart. Davor hatte er für den Hamburger SV und den FC Bayern München gespielt. Insgesamt 247 Pflichtspiele bestritt Green für die Franken (40 Tore). Er war über Jahre ein Leistungsträger. Sein größter Erfolg mit dem Verein war der Bundesliga-Aufstieg 2021. 

«Als ich 2017 nach Fürth gekommen bin, hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange dieses Trikot tragen würde. Es war eine intensive und prägende Zeit», äußerte Green in der Vereinsmitteilung.

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