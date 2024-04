Unbekannte finden bei Einbruch Autoschlüssel und fahren weg

Schwalbach a.T. (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungseinbruch in Schwalbach am Taunus haben Unbekannte das Auto des Hausbesitzers gestohlen. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Samstag mit. Demnach hatten die Täter die Abwesenheit des Besitzers zwischen dem 4. April abends und dem Vormittag des 5. April genutzt und die Eingangstür des Einfamilienhauses aufgehebelt. Im Gebäude entwendeten sie einen Schlüssel für das Fahrzeug, das vor dem Haus stand. «Im Anschluss stahlen die Täter dann den Pkw und fuhren damit in unbekannte Richtung davon», hieß es. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.