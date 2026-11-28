Unbekannte schießen auf Veranstaltungsgebäude
Nach einer Explosion in der Vorwoche sind nun Schüsse an einem Veranstaltungsgebäude in Rheinfelden gefallen. Die Polizei sucht nach den Tätern – und prüft einen möglichen Zusammenhang.
Rheinfelden (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Rheinfelden (Kreis Lörrach) mehrere Schüsse an einem Veranstaltungsgebäude abgegeben. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.
Nach bisherigen Erkenntnissen fielen die Schüsse am Freitagabend. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Sie prüft, ob ein Zusammenhang mit einer Detonation an derselben Stelle in der Woche zuvor besteht. Weitere Auskünfte erteilte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht.