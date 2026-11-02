Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten
In Kelkheim im Taunus wurden Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht. Was bislang bekannt ist.
Kelkheim (dpa/lhe) - Zwei Unbekannte haben in der Nacht in Kelkheim im Taunus Geldautomaten der Sparkasse gesprengt und sind mit dem erbeuteten Geld geflohen. Wie hoch die gestohlene Summe sei, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Mehrere Anwohner hätten in der Nacht einen lauten Knall im Ortsteil Fischbach gehört und zwei Menschen auf einem Motorroller flüchten gesehen.
Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Laut Polizei besteht zwar keine Einsturzgefahr, aber im Laufe des Tages soll noch geprüft werden, inwiefern das Gebäude von der Sprengung beeinträchtigt wurde. Die Suche nach den beiden Tätern läuft.