Vor Kommunalwahl

Unbekannte zerstören zahlreiche Wahlplakate der CDU

Rund 50 CDU-Wahlplakate wurden in Frankfurt zerstört. Die Partei spricht von organisiertem Vandalismus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein zerstörtes großformatiges Wahlplakat der CDU in Frankfurt - insgesamt sind nach Parteiangaben mehr als 50 beschädigt worden. Foto: Isabell Scheuplein/dpa
Ein zerstörtes großformatiges Wahlplakat der CDU in Frankfurt - insgesamt sind nach Parteiangaben mehr als 50 beschädigt worden.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zahlreiche Wahlplakate der Frankfurter CDU zur anstehenden Kommunalwahl sind zerstört worden. Rund 50 Großflächenplakate seien betroffen und damit mehr als die Hälfte der Standorte im Stadtgebiet, teilt der CDU-Kreisverband mit. Sie seien mutwillig zerstört oder schwer beschädigt worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zu sehen ist dies beispielsweise an einem großen Plakat in der Nähe des Hauptbahnhofs. Es wurde großflächig abgerissen und ein Aufruf der Partei, für sie zu stimmen, wurde übersprüht.

Die Partei sprach von organisiertem Vandalismus. Offenbar gebe es Menschen, die politische Auseinandersetzungen nicht mit Argumenten führen wollten, sondern mit Zerstörung. 

Bitte um Hinweise

Entstanden seien auch beträchtliche finanzielle Schäden. Man prüfe rechtliche Schritte, teilt der CDU-Kreisverband mit. Bürgerinnen und Bürger sollten Hinweise auf Sachbeschädigungen oder verdächtige Beobachtungen melden.

In Hessen häufen sich im laufenden Kommunalwahlkampf die Angriffe auf Wahlplakate, wie das Hessische Landeskriminalamt (LKA) zuletzt mitgeteilt hatte. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2025 und den vier Wochen davor mit Stand Ende Februar sei ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Nach Angaben des LKA hängt der Anstieg auch mit einem veränderten Anzeigeverhalten einzelner Parteien zusammen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Angriffe auf Wahlplakate in Hessen vor Kommunalwahl
Wahlkampf

Mehr Angriffe auf Wahlplakate in Hessen vor Kommunalwahl

Warum Wahlplakate trotz Social Media im Wahlkampf wichtig bleiben – und weshalb sie aktuell besonders oft Ziel von Angriffen werden.

03.03.2026

Wahlplakat in Gießen angezündet - 15-Jährige festgenommen
Kriminalität

Wahlplakat in Gießen angezündet - 15-Jährige festgenommen

In Gießen hat eine Jugendliche versucht, ein Wahlplakat der Partei Gigg anzuzünden. Die Polizei ermittelt nun, ob es weitere Taten gab und welche Motivation dahinter steckt.

17.02.2026

FDP Hessen startet offiziell in den Kommunalwahlkampf
Parteien vor der Kommunalwahl

FDP Hessen startet offiziell in den Kommunalwahlkampf

Der hessische FDP-Landeschef Thorsten Lieb sieht Kommunen als Kernträger der Demokratie - daher müssten sie mehr finanzielle Freiheiten bekommen. Wie die Partei bei den Kommunalwahlen punkten will.

22.11.2025

SPD schwört sich auf Kommunalwahlkampf ein
Parteien

SPD schwört sich auf Kommunalwahlkampf ein

Die Hessen-SPD blickt auf dem Parteitag im mittelhessischen Stadtallendorf auf die Kommunalwahlen 2026. Aber auch eine ganz aktuelle Debatte treibt die Genossen um.

25.10.2025

Wahlplakat in Bad Vilbel angezündet
Kriminalität

Wahlplakat in Bad Vilbel angezündet

Zuletzt häuften sich Angriffe auf Politiker und Vandalismus bei Wahlplakaten. In Bad Vilbel brannte nun ein Plakat an einem Laternenmast. Die Polizei sucht nach Zeugen.

14.05.2024