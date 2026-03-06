Unbekannte zerstören zahlreiche Wahlplakate der CDU
Rund 50 CDU-Wahlplakate wurden in Frankfurt zerstört. Die Partei spricht von organisiertem Vandalismus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zahlreiche Wahlplakate der Frankfurter CDU zur anstehenden Kommunalwahl sind zerstört worden. Rund 50 Großflächenplakate seien betroffen und damit mehr als die Hälfte der Standorte im Stadtgebiet, teilt der CDU-Kreisverband mit. Sie seien mutwillig zerstört oder schwer beschädigt worden.
Zu sehen ist dies beispielsweise an einem großen Plakat in der Nähe des Hauptbahnhofs. Es wurde großflächig abgerissen und ein Aufruf der Partei, für sie zu stimmen, wurde übersprüht.
Die Partei sprach von organisiertem Vandalismus. Offenbar gebe es Menschen, die politische Auseinandersetzungen nicht mit Argumenten führen wollten, sondern mit Zerstörung.
Bitte um Hinweise
Entstanden seien auch beträchtliche finanzielle Schäden. Man prüfe rechtliche Schritte, teilt der CDU-Kreisverband mit. Bürgerinnen und Bürger sollten Hinweise auf Sachbeschädigungen oder verdächtige Beobachtungen melden.
In Hessen häufen sich im laufenden Kommunalwahlkampf die Angriffe auf Wahlplakate, wie das Hessische Landeskriminalamt (LKA) zuletzt mitgeteilt hatte. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2025 und den vier Wochen davor mit Stand Ende Februar sei ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Nach Angaben des LKA hängt der Anstieg auch mit einem veränderten Anzeigeverhalten einzelner Parteien zusammen.