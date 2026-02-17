Kriminalität

Wahlplakat in Gießen angezündet - 15-Jährige festgenommen

In Gießen hat eine Jugendliche versucht, ein Wahlplakat der Partei Gigg anzuzünden. Die Polizei ermittelt nun, ob es weitere Taten gab und welche Motivation dahinter steckt.

Eine 15-Jährige soll in Gießen ein Wahlplakat angezündet haben. Sie wurde vorübergehend festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine 15-Jährige soll in Gießen ein Wahlplakat angezündet haben. Sie wurde vorübergehend festgenommen. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Zivilpolizisten haben in Gießen eine Jugendliche vorübergehend festgenommen, die ein Wahlplakat angezündet haben soll. Wie die Polizei mitteilte, war die vermummte Jugendliche am Montagmorgen zunächst dabei gesehen worden, wie sie sich an dem Wahlplakat der Wählergruppe «Gießen gemeinsam gestalten» (Gigg) zu schaffen machte. Schließlich habe die 15-Jährige versucht, das Plakat in Brand zu setzen. Die Beamten nahmen sie fest. 

Die Jugendliche sei nach Abschluss der Polizei-Maßnahmen an ihre Eltern übergeben worden. Derzeit werde ermittelt, ob sie möglicherweise auch für weitere ähnliche Sachbeschädigungen an anderer Stelle in Gießen in Betracht komme und ob sie politische motiviert gehandelt habe. 

Die Wählergruppe «Gießen gemeinsam gestalten» ist nach eigenen Angaben seit 2021 im Gießener Stadtparlament vertreten und setzt sich für den Kampf gegen die Erderhitzung ein.

