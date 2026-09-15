Leicht verletzt

Unbekannter fährt 13-Jährige im Stadtpark an und flüchtet

Mit einem E-Scooter oder ähnlichem Gefährt verletzt ein Fahrer zwei Jugendliche. Dann fährt er weiter, ohne sich zu kümmern.

Die beiden 13-Jährigen kamen nach dem Zusammenstoß im Stadtpark leicht verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die beiden 13-Jährigen kamen nach dem Zusammenstoß im Stadtpark leicht verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Leonberg (dpa/lsw) - Zwei 13-jährige Mädchen sind von einem Unbekannten in Leonberg (Kreis Böblingen) angefahren und leicht verletzt worden. Der Fahrer fuhr indessen weiter, ohne sich um die verletzten Kinder zu kümmern, wie es von der Polizei hieß.

Bei dem Fahrzeug könnte es sich demnach möglicherweise um einen E-Scooter oder ein ähnliches Fahrzeug gehandelt haben. Die Jugendlichen waren den Angaben zufolge zu Fuß im Stadtpark unterwegs, als der Unbekannte mit dem motorisierten Fahrzeug plötzlich von hinten angefahren kam. Die Mädchen seien zu Boden gestürzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

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