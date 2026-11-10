Unbekannter gibt Schüsse ab und flüchtet auf E-Scooter
Ein Mann feuert in Wiesbaden auf eine Person. Die Hintergründe der Tat von Oktober sind rätselhaft. Nun gibt die Polizei einige Details bekannt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Gut drei Wochen nach Schüssen in Wiesbaden hat die Polizei weitere Einzelheiten mitgeteilt. Am 18. Oktober hatten die Behörden der Landeshauptstadt von einer vermutlich vorsätzlichen Tat gesprochen, bei der die genauen Umstände unklar seien. Nun hieß es, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen habe ein Mann gezielt Schüsse auf eine Person abgegeben.
Bei der Tat war niemand verletzt worden. Einsatzkräfte hatten an einem Wohnhaus Beschädigungen festgestellt, die auf Einschusslöcher hindeuteten.
Die Polizei fahndet nun öffentlich nach einem Tatverdächtigen. Er soll mit einem E-Scooter unterwegs gewesen sein und eine Warnweste getragen haben. Der Unbekannte sei etwa 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und trage einen Bart, hieß es.