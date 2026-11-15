Homophober Hintergrund?

Unbekannter wirft Böller in Frankfurter Schwulenbar

Zwei Menschen werden bei dem Angriff leicht verletzt. Zu einem möglichen Motiv äußert sich die Polizei bislang nicht. Was bislang bekannt ist.

Innenansicht der Lokalität «Zum Schwejk» in der Schäfergasse in Frankfurt am Main. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Innenansicht der Lokalität «Zum Schwejk» in der Schäfergasse in Frankfurt am Main. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Ein bislang unbekannter Mann soll in Frankfurt einen Feuerwerkskörper in den Eingang eines queeren Szenelokals geworfen haben. Bei der Tat am Samstagabend wurden einem Sprecher der Polizei Frankfurt zufolge zwei Menschen leicht verletzt. Die Bar sei von außen durch eine entsprechende Regenbogenfahne sichtbar der queeren Community zugehörig, hieß es. Es handelt sich um die schwule Schlagerkneipe «Zum Schwejk».

Die genauen Hintergründe der Tat sind den Angaben zufolge noch unklar. Zu einem möglichen queer- oder schwulenfeindlichen Motiv äußerte sich der Polizeisprecher zunächst nicht. Auch ob der Täter allein unterwegs war, kommentierte er nicht. Die Einsatzkräfte ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bitten Zeugen, sich zu melden. 

Andreas Ewald, queerpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im hessischen Landtag, verurteilte in einer ersten Reaktion die Attacke. Die Täter müssten gefasst werden und «die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren» bekommen, so Ewald. Er forderte die Landesregierung zudem auf, einen Runden Tisch zur queeren Sicherheit unter Beteiligung von Vertretern aus der queeren Szene, den Sicherheitsbehörden und von Opferberatungsstellen einzuberufen.

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