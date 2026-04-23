Verkehr

Unfall auf A7 bei Memmingen – Vollsperrung Richtung Würzburg

Wegen auslaufender Betriebsstoffe bleibt die Autobahn 7 bei Memmingen Richtung Würzburg gesperrt. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild)

Memmingen (dpa) - Die Autobahn 7 ist bei Memmingen in Fahrtrichtung Würzburg derzeit voll gesperrt. Es gab nach ersten Erkenntnissen einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, darunter ein Lkw, wie die Polizei mitteilte. Wegen auslaufender Betriebsstoffe habe man die Autobahn voll sperren müssen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

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