Unfall auf Autobahn 45 bei Seligenstadt: Auto gerät in Brand

Seligenstadt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 45 im Landkreis Offenbach ist ein 34 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Mann mit seinem Fahrzeug zunächst links von der Fahrbahn angekommen. Beim Gegenlenken habe er die Kontrolle über das Auto verloren - der Wagen sei nach rechts in die Böschung geschleudert worden und habe sich überschlagen. Kurz darauf seien das Fahrzeug sowie die Böschung in Brand geraten.

Nach Angaben der Polizei konnte der Fahrer sich rechtzeitig aus dem Pkw retten - er erlitt Prellungen und Schnitte. Es bestehe der Verdacht des alkoholisierten Fahrens. Für die Dauer der Bergungs- und Löscharbeiten war der Zubringer in Fahrtrichtung Würzburg zeitweise gesperrt.