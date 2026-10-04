Unfall bei Tuning-Treffen: Polizei sichert Sportwagen

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist auf einem Reutlinger Parkplatz mit seinem Sportwagen in ein parkendes Auto gekracht. Weil der Verdacht auf ein illegales Autorennen besteht, hat die Polizei den Sportwagen sichergestellt, wie ein Sprecher bestätigte. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge versammelten sich in der Nacht zum Sonntag etwa hundert Menschen und zahlreiche Fahrzeuge aus der Poser- und Tuningszene auf dem Reutlinger Parkplatz. Der 22-Jährige soll demnach zu schnell über den Parkplatz gefahren sein. Nach Angaben der Polizei ließ er dabei den Motor laut aufheulen. Der junge Mann übersah offenbar den Wagen eines 21-Jährigen, der gerade einparkte. Trotz Vollbremsung stießen die beiden Autos zusammen.

Der 21-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst untersucht. Eine weitere medizinische Behandlung war nicht nötig. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Sportwagen des mutmaßlichen Unfallverursachers soll nun technisch untersucht werden. Die Polizei sucht Zeugen.