Baden-Baden (dpa) - Nach dem Sturz eines Autos von einer Brücke in Baden-Baden, bei dem drei junge Menschen starben, warten die Ermittler nun auf die Ergebnisse der Blutprobe der Fahrerin und ein Unfallgutachten. Am Steuer saß eine angetrunkene 43 Jahre alte Frau; ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von mehr als einem Promille ergeben. Das Resultat des Blutalkoholtestes werde in ein bis zwei Wochen vorliegen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Gutachten in Auftrag gegeben

Auch sei sofort nach dem Unglück vom vergangenen Sonntag die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben worden. Bis das Gutachten vorliegt, dürfte es ebenfalls noch einige Zeit dauern. Bei dem Unglück waren eine 18-Jährige sowie zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren gestorben. Sie saßen in dem nur für vier Personen ausgelegten Wagen auf dem Rücksitz und waren nicht angeschnallt. Die Fahrerin sowie eine 26 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Die genaue Unfallursache ist unklar, möglicherweise hatte der angetrunkene Zustand der Autofahrerin dazu geführt. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt gewesen, wie ein Polizeisprecher nochmals bekräftigte. Das Auto war am frühen Sonntagmorgen rund zehn Meter von der Brücke in die Tiefe gestürzt.