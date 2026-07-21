Unfall mit Motorradgruppe – 47-Jähriger schwer verletzt

Stetten (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß von mehreren Fahrern einer Motorradgruppe mit einem Auto und einem Lastwagen ist ein Mann bei Stetten (Bodenseekreis) schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten außerdem leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer hatte am Montag auf der Bundesstraße 31 an einer Bushaltestelle angehalten, um einem Bus Platz zu machen. Dahinter fuhr die achtköpfige Motorradgruppe, die das Bremsmanöver zu spät bemerkte, weil sie laut Polizeiangaben mutmaßlich zu wenig Abstand hielt und unachtsam war.