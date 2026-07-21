Unfälle

Unfall mit Motorradgruppe – 47-Jähriger schwer verletzt

Ein Autofahrer bremst, um einem Bus Platz zu machen. Hinter ihm bemerkt eine Motorradgruppe das Bremsmanöver zu spät. Ein Fahrer gerät in den Gegenverkehr - und prallt gegen einen Lastwagen.

Ein 47-jähriger Motorradfahrer wich nach links aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein 47-jähriger Motorradfahrer wich nach links aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. (Symbolbild)

Stetten (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß von mehreren Fahrern einer Motorradgruppe mit einem Auto und einem Lastwagen ist ein Mann bei Stetten (Bodenseekreis) schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten außerdem leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer hatte am Montag auf der Bundesstraße 31 an einer Bushaltestelle angehalten, um einem Bus Platz zu machen. Dahinter fuhr die achtköpfige Motorradgruppe, die das Bremsmanöver zu spät bemerkte, weil sie laut Polizeiangaben mutmaßlich zu wenig Abstand hielt und unachtsam war.

Der vorausfahrende 52-jährige Motorradfahrer krachte in das Heck des Autos und verletzte sich dabei leicht. Der nachfolgende 47-jährige Fahrer wich nach links aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Ein dritter Motorradfahrer im Alter von 47 Jahren stieß ebenfalls mit dem Auto zusammen. Er und sein 18-jähriger Mitfahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Zwei weitere Fahrer der Gruppe stürzten darüber hinaus bei einer Gefahrenbremsung.

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