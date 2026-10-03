Unfallfahrer richtet großen Schaden an Hühnergehege an

Runkel (dpa/lhe) - Im dichten Nebel ist ein Autofahrer nachts im mittelhessischen Runkel (Landkreis Limburg-Weilburg) von der Straße abgekommen und hat unter anderem an einem Hühnergehege erheblichen Sachschaden angerichtet. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam niemand bei dem Unfall zu Schaden – weder Mensch noch Tier.

Laut einer Mitteilung der Polizei war der Mann auf der Landesstraße 3022 zwischen Niederbrechen und Runkel an der Lahn unterwegs, als er in einer Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam den Angaben zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und touchierte dann ein Hühnergehege sowie einen Bauwagen. Schließlich kollidierte der Wagen mit einem Holzschuppen, der komplett zerstört wurde, und blieb auf dem Dach liegen.

Laut Polizei flüchtete der Fahrer zunächst von der Unfallstelle. Er habe jedoch kurz darauf festgenommen werden können. Gegen ihn werde wegen Trunkenheit und Fahrerflucht ermittelt. Das Alter des Mannes wollte die Polizei zunächst nicht nennen.