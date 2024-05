Unwetterwarnung: Südhessen besonders betroffen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat insbesondere für den südlichen Teil von Hessen bis in die Nacht zum Samstag vor Unwetter gewarnt. Es sei mit Dauerregen zu rechnen, bei dem Mengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter in 12 bis 24 Stunden herunterkommen, teilte der DWD am Freitagmorgen mit. Vom Odenwald bis zur Bergstraße können es örtlich auch 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter sein.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In Nordhessen sei am Freitag tagsüber vereinzelt mit starken Windböen, aber kaum mit Regen zu rechnen. Ab dem Nachmittag könne es einzelne Schauer geben. Die Temperaturen erreichen am Freitag laut DWD zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht zum Samstag soll der Regen langsam nachlassen.