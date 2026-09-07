Fahrzeuge zerstört

Vandalismus in Schotterwerk – 100.000 Euro Schaden

Bagger, Bohrfahrzeug und Planierraupe werden beschädigt und mit roter Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei bittet um Hinweise, um die unbekannten Täter ermitteln zu können. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei bittet um Hinweise, um die unbekannten Täter ermitteln zu können. (Symbolbild)

Böhmenkirch (dpa/lsw) - Unbekannte haben mehrere Fahrzeuge eines Schotterwerks bei Böhmenkirch (Kreis Göppingen) beschädigt und einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, beschädigten die Täter einen Bagger, ein Bohrfahrzeug und eine Planierraupe und besprühten diese mit roter Farbe. Die meisten Fahrzeugteile warfen die Unbekannten demnach in den Steinbruch. 

Laut Polizei verschafften die Täter sich zwischen Samstag- und Montagmorgen Zutritt zu dem Werk. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Nähe des Schotterwerks verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

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