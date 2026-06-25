Vater und Sohn drohen mit Baseballschläger an Haustür
Zwei betrunkene Männer sollen mitten in der Nacht an einer Haustür geklingelt und Bargeld gefordert haben. Der verängstigte Bewohner schmeißt Geld aus dem Fenster. Was bisher bekannt ist.
Sinsheim (dpa/lsw) - Ein Vater und sein Sohn sollen mitten in der Nacht betrunken bei einem 30-Jährigen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) geklingelt und ihn mit einem Baseballschläger bedroht haben. Der Mann sei so verängstigt gewesen, dass er Geldscheine aus dem Fenster zu den beiden Tatverdächtigen geworfen habe, teilte die Polizei mit. Anschließend habe der 30-Jährige den Notruf gewählt.
Laut dem 30-Jährigen klingelten die beiden 49 und 31 Jahre alten Männer gegen 1.30 Uhr an der Haustür, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe daraufhin das Fenster geöffnet. Die Männer sollen demnach Bargeld von dem Mann gefordert und mit einem Baseballschläger gegen die Tür eines dortigen Unterstandes geschlagen haben.
Beamte finden Geldscheine vor dem Haus
Beim Eintreffen der Polizei hätten die Beamten vor dem Haus die Geldscheine entdeckt. In der Nähe hätten sie den 49-Jährigen gefunden. Dieser habe den Baseballschläger weggeworfen und sei weggerannt. Die Polizeibeamten hatten ihn verfolgt und festgenommen. Den Sohn hätten sie kurz darauf ebenfalls festgenommen, hieß es in der Mitteilung. Er habe Pfefferspray und ein Multifunktionswerkzeug bei sich gehabt.
Die beiden Männer hatten laut Polizei 0,9 und 1,4 Promille Alkohol im Blut. Die Polizei bitte um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.