Vater vom Hanauer Attentäter gestorben

Hanau (dpa/lhe) - Der mehrfach mit der Justiz in Konflikt geratene Vater des Hanauer Attentäters ist tot. «Wie jetzt bekannt wurde, ist vor kurzem der Vater des Täters gestorben», sagte Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Der Sohn des Mannes, ein 43-jähriger Deutscher, hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst umgebracht. Das Datum stehe als Mahnung, dass wir gemeinsam gegen jede Form von Rassismus, Hass, Hetze und Gewalt zusammenstehen, sagte Kaminsky.