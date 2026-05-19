Volleyball

VC Wiesbaden holt Joshka Wawra als Trainer

Neuer Impuls für den VC Wiesbaden: Mit Joshka Wawra kommt ein Trainer, der im Volleyball viele Erfolge vorweisen kann.

Der VC Wiesbaden hat einen neuen Trainer. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Der VC Wiesbaden hat einen neuen Trainer. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Joshka Wawra wird neuer Trainer des Frauen-Volleyball-Bundesligisten VC Wiesbaden. Wie der Club mitteilte, kommt Wawra vom VC Offenburg nach Wiesbaden. Bei seiner letzten Trainerstation verantwortete er als hauptamtlicher Jugendleiter den weiblichen Nachwuchsbereich und arbeitete intensiv an der Ausbildung junger Talente. Darüber hinaus sammelte er Erfahrungen im leistungsorientierten Erwachsenenbereich und führte das Team als Cheftrainer aus der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga.

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