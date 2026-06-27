Hitze in Baden-Württemberg

Veranstalter sagt Stuttgarter Kessel Festival wegen Hitze ab

Nach dem Hitzerekord am Freitag bleibt es heiß in Baden-Württemberg. Der Veranstalter des Kessel Festivals zieht daraus Konsequenzen.

Der Deutsche Wetterdienst spricht von Rekordhitze. Foto: Marijan Murat/dpa
Der Deutsche Wetterdienst spricht von Rekordhitze.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Kessel Festival in Stuttgart ist wegen der außergewöhnlichen Hitze abgesagt worden. Der Gesundheitsschutz der Gäste, von Mitarbeitenden und Künstlerinnen und Künstlern stehe an erster Stelle, teilte der Veranstalter mit. Das Festival habe am Freitag mit einem erweiterten Schutzkonzept stattgefunden, die Sicherheit des zweiten Veranstaltungstags könne bei den erwarteten noch höheren Temperaturen jedoch nicht gewährleistet werden.

Am Samstag war das Deutsche Rote Kreuz nach Polizeiangaben zu einigen Hitzeeinsätzen beim Kessel Festival gerufen worden. Die Veranstalter informieren auf ihrer Webseite über die Erstattungsfähigkeit der Tickets. Der SWR hatte zunächst berichtet. 

Rekordhitze in Baden-Württemberg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Rekordhitze und extremer Wärmebelastung in Baden-Württemberg bis einschließlich Sonntag. Am Freitag war in Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) der All-Time-Hitzerekord geknackt worden. Nach vorläufigen DWD-Angaben wurden dort 40,6 Grad gemessen. Für den Samstag erwarten die Meteorologen bis zu 42 Grad in der Kurpfalz. Erst ab Montag soll es kühler werden, bei bis zu 29 Grad.

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