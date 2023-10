Verbot von pro-palästinensischer Demo in Frankfurt gekippt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration in Frankfurt ist gekippt worden. Die für das Versammlungsrecht zuständige Kammer habe das Verbot der Versammlung «Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten» für rechtswidrig erklärt, teilte das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main am Freitagabend mit. Das hessische Innenministerium hatte die für diesen Samstag auf dem Opernplatz geplante Demonstration zuvor untersagt.