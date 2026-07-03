In Waldstück gebracht

Verdächtiger nach sexuellem Übergriff auf Mädchen in U-Haft

Ein neunjähriges Mädchen berichtet, von einem älteren Mann in ein Auto gezogen und in den Wald gebracht worden zu sein. Nun wurde ein Tatverdächtiger ermittelt.

Ein Tatverdächtiger wurde nun festgenommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Tatverdächtiger wurde nun festgenommen. (Symbolbild)

Wolfegg (dpa) - Nach dem sexuellen Übergriff auf ein neunjähriges Mädchen in Wolfegg im Landkreis Ravensburg ist ein Mann festgenommen worden. Nach Sicherung von Spuren habe sich der Verdacht gegen den 52-Jährigen erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sitze wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Untersuchungshaft.

Der Mann soll das Mädchen am Montagmittag in sein Auto gezerrt und in ein Waldgebiet gebracht haben. Nach Angaben des Mädchens habe der Unbekannte sie etwa eine halbe Stunde später wieder an einem Supermarkt abgesetzt, hatte die Polizei mitgeteilt. Die Eltern des Kindes informierten die Polizei über den Vorfall. Eine Ermittlungsgruppe kümmerte sich um den Fall. 

Nach der Auswertung von Spuren erhärtete sich nach Angaben der Ermittler der zunächst vage Verdacht, dass das Kind nicht nur in dem Auto mitgenommen, sondern auch sexuell missbraucht worden sein könnte. Die weiteren Ermittlungen führten die Kriminalpolizei auf die Spur des 52-Jährigen. Der aus dem östlichen Landkreis Ravensburg stammende Mann wurde laut Polizei am Donnerstag widerstandslos festgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen noch.

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