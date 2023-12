Verhinderte Diebe geraden an Zivilpolizisten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Jugendliche sind bei einer letztlich nicht erfolgreichen Diebestour in Frankfurt an einen zivilen Polizisten geraten. Der 16- und der 17-Jährige waren in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag zunächst nahe der Alten Oper unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Duo versuchte, Passanten in ein Gespräch zu verwickeln und dabei nach Wertgegenständen zu suchen. Das beobachteten Polizisten und folgten dem beiden ins Nordend.