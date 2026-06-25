Verirrte Entenfamilie - Feuerwehr eilt zur Rettung
Eine Entenfamilie landet plötzlich in einer Sporthalle. Wie die Feuerwehr die tierischen Besucher wieder ins Freie gebracht hat.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine Entenfamilie hat sich in Karlsruhe in eine Turnhalle verirrt und musste von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Die Tiere hatten nach Angaben der Einsatzkräfte selbst nicht mehr aus der Sporthalle im Stadtteil Stupferich herausgefunden. Ein Hausmeister hatte die Tiere in der leeren Halle bemerkt.
Die Feuerwehr konnte die Entenmutter mit ihren neun Küken schließlich einfangen. In einem Käfig wurden die Tiere dann wieder vorsichtig in die Freiheit transportiert und an einem Gewässer ausgesetzt.