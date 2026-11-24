Babenhausen (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Südhessen ist laut Polizei ein hoher Sachschaden entstanden. Auf einer Kreisstraße zwischen Babenhausen und dem Ortsteil Harreshausen im Kreis Darmstadt-Dieburg hätten einige Wagen wegen Baumfällarbeiten anhalten müssen, teilte die Polizei in Dieburg mit. Ein 88 Jahre alter Autofahrer habe das nicht gesehen, sei mit seinem Wagen auf einen stehenden Pkw aufgefahren und habe diesen in ein weiteres Auto geschoben. Der 88-Jährige kam in eine Klinik, die Kreisstraße musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.