Unfall auf Autobahn

Unfall auf A6 bei Sankt Leon-Rot - Rettungskräfte im Einsatz

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A6 bei Sankt Leon-Rot sind Rettungskräfte im Einsatz. Autofahrer müssen mit Sperrungen und Behinderungen rechnen.

Mehrere Fahrzeuge sind in einen Unfall verwickelt auf der Autobahn 6. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Mehrere Fahrzeuge sind in einen Unfall verwickelt auf der Autobahn 6. (Symbolfoto)

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg ist es in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Rettungskräfte sind im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Zum Unfallhergang war zunächst nichts bekannt. Nach neuesten Informationen gibt es keine Toten, aber mehrere Leichtverletzte. Der linke und der mittlere Fahrstreifen sind gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall auf A6: Taxifahrerin schwer verletzt
Autobahn gesperrt

Unfall auf A6: Taxifahrerin schwer verletzt

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen war die A6 in Richtung Mannheim voll gesperrt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nach den Aufräumarbeiten sind nun erste Details bekannt.

19.05.2026

Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A5
Notfälle

Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A5

Auf der Autobahn 5 bei Sankt Leon-Rot kommt es zu einem Unfall. Die Strecke in Richtung Karlsruhe ist teilweise wieder befahrbar.

06.04.2026

Sankt Leon-Rot: Größerer Unfall mit drei Autos auf A5
Update

Sankt Leon-Rot: Größerer Unfall mit drei Autos auf A5

Drei Fahrzeuge waren an einem Auffahrunfall auf der A5 bei Sankt Leon-Rot beteiligt. Eine Spur war zwischenzeitlich gesperrt.

28.03.2026

Auffahrunfall auf A5 bei St. Leon-Rot
Verkehr

Auffahrunfall auf A5 bei St. Leon-Rot

Ein Autofahrer soll ein Stauende übersehen haben. Es kommt zum Crash mit insgesamt drei Autos.

28.03.2026

Stau und Unfälle auf A6: Was dort los war
Vielbefahrenes Autobahnkreuz

Stau und Unfälle auf A6: Was dort los war

Tausende Autos und Lkw passieren täglich das Autobahnkreuz Walldorf. Zwei Unfälle mit mehreren Fahrzeugen haben dort am Vormittag für einen Stau gesorgt.

08.02.2026