Unfall auf A6 bei Sankt Leon-Rot - Rettungskräfte im Einsatz

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg ist es in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Rettungskräfte sind im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Zum Unfallhergang war zunächst nichts bekannt. Nach neuesten Informationen gibt es keine Toten, aber mehrere Leichtverletzte. Der linke und der mittlere Fahrstreifen sind gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.