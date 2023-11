Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf Bundesstraße 62

Caldern (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 62 nördlich von Marburg sind am Sonntag nach ersten Erkenntnissen der Polizei drei Menschen verletzt worden. Zur Schwere und Art der Verletzungen teilte die Polizei zunächst nichts mit. Der Unfall auf der Strecke Marburg-Biedenkopf ereignete sich den Angaben zufolge am Nachmittag zwischen den beiden zur Gemeinde Lahntal gehörenden Ortsteilen Caldern und Kernbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die B62 wurde in dem betroffenen Abschnitt zunächst voll gesperrt.