Verkehrszählung mit Kamera und KI statt mit Klemmbrettern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen setzt bei der neuen bundesweiten Verkehrszählung erstmals generell auf Videokameras und Künstliche Intelligenz (KI) statt auf zählende Menschen auf Campingstühlen mit Klemmbrettern am Straßenrand. Zusammen mit Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen übernehme das Bundesland mit dieser flächendeckenden Aktion eine Führungsrolle im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, teilte die Landesbehörde Hessen Mobil in Wiesbaden am Donnerstag mit.