Hilfe bei Stau

Verkehrszentrale Rhein-Main geht in Betrieb

Echtzeitdaten, gebündelte Meldungen und mehr Überblick: Eine neue Verkehrsmanagement-Zentrale für das Rhein-Main-Gebiet nimmt am Frankfurter Flughafen ihre Arbeit auf.

Das Steuern von Lichtsignalen gehört zu den Aufgaben der Verkehrsmanagementzentralen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Das Steuern von Lichtsignalen gehört zu den Aufgaben der Verkehrsmanagementzentralen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Um den Verkehr im Rhein-Main-Gebiet effektiver steuern zu können, nimmt heute eine neue Verkehrsmanagement-Zentrale (VMZ) ihren Betrieb auf. Die VMZ Rhein Main sei mit anderen Zentralen vernetzt, um Störungen gezielt und effizient zu bewältigen, teilte die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mit. 

In Verkehrsmanagement-Zentralen werden Echtzeit-Verkehrsdaten und Verkehrsmeldungen gebündelt und analysiert. So können beispielsweise bei Stau Umleitungsempfehlungen herausgegeben werden.

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Eine zentrale Einrichtung für das Rhein-Main-Gebiet sei nötig, da Auswirkungen von Verkehrsereignissen nicht an administrativen Grenzen haltmachten. «Bisher handeln größere Kommunen überwiegend innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs», erklärt Hessen Mobil. Zudem profitierten auch Kommunen ohne eigene Verkehrsleitzentrale.

Die VMZ Rhein-Main ist den Angaben zufolge in erster Linie für das sogenannte Basisnetz im Rhein-Main-Gebiet zuständig, das sind Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. «Durch die Zusammenarbeit mit Kommunen, Landkreisen oder auch der Autobahn GmbH des Bundes kann sich der Wirkungsbereich jedoch auf alle Straßenklassen ausweiten», teilte Hessen Mobil mit. Sitz der VMZ Rhein-Main ist das House of Logistics & Mobility (HOLM) am Frankfurter Flughafen.

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