Verkehrszentrale Rhein-Main geht in Betrieb

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Um den Verkehr im Rhein-Main-Gebiet effektiver steuern zu können, nimmt heute eine neue Verkehrsmanagement-Zentrale (VMZ) ihren Betrieb auf. Die VMZ Rhein Main sei mit anderen Zentralen vernetzt, um Störungen gezielt und effizient zu bewältigen, teilte die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mit.

In Verkehrsmanagement-Zentralen werden Echtzeit-Verkehrsdaten und Verkehrsmeldungen gebündelt und analysiert. So können beispielsweise bei Stau Umleitungsempfehlungen herausgegeben werden.

Zentrale kann überörtlich handeln

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Eine zentrale Einrichtung für das Rhein-Main-Gebiet sei nötig, da Auswirkungen von Verkehrsereignissen nicht an administrativen Grenzen haltmachten. «Bisher handeln größere Kommunen überwiegend innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs», erklärt Hessen Mobil. Zudem profitierten auch Kommunen ohne eigene Verkehrsleitzentrale.