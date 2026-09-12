Verlängert der VfB die Hoffenheimer Niederlagenserie?
Die TSG Hoffenheim steht nach zwei Niederlagen unter Druck - und trifft nun auf den Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart. Beim Auftritt des SC Freiburg spricht viel für einen Sieg.
Sinsheim/Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart möchte seine erste Englische Woche in dieser Saison mit dem dritten Sieg abschließen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt der VfB von Trainer Sebastian Hoeneß bei der noch punktlosen TSG Hoffenheim an.
Nach den Erfolgen gegen den 1. FC Köln (4:1) und in der Champions League gegen Viking Stavanger aus Norwegen (3:1) gehen die Stuttgarter gestärkt in das Landesduell. Die TSG von Trainer Christian Ilzer legte dagegen mit zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga einen Fehlstart hin.
Das trifft auch auf den Gegner des SC Freiburg zu. Die Breisgauer empfangen ebenfalls am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach. Auch Gladbach ist nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt. Die Freiburger haben dagegen wettbewerbsübergreifend alle fünf Partien in dieser Spielzeit gewonnen - in der Conference League, im DFB-Pokal und in der Bundesliga.