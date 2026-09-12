Fußball-Bundesliga

Verlängert der VfB die Hoffenheimer Niederlagenserie?

Die TSG Hoffenheim steht nach zwei Niederlagen unter Druck - und trifft nun auf den Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart. Beim Auftritt des SC Freiburg spricht viel für einen Sieg.

Sebastian Hoeneß strebt mit dem VfB Stuttgart den dritten Sieg binnen einer guten Woche an. Foto: Harry Langer/dpa
Sebastian Hoeneß strebt mit dem VfB Stuttgart den dritten Sieg binnen einer guten Woche an.

Sinsheim/Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart möchte seine erste Englische Woche in dieser Saison mit dem dritten Sieg abschließen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt der VfB von Trainer Sebastian Hoeneß bei der noch punktlosen TSG Hoffenheim an.

Nach den Erfolgen gegen den 1. FC Köln (4:1) und in der Champions League gegen Viking Stavanger aus Norwegen (3:1) gehen die Stuttgarter gestärkt in das Landesduell. Die TSG von Trainer Christian Ilzer legte dagegen mit zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga einen Fehlstart hin. 

Das trifft auch auf den Gegner des SC Freiburg zu. Die Breisgauer empfangen ebenfalls am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach. Auch Gladbach ist nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt. Die Freiburger haben dagegen wettbewerbsübergreifend alle fünf Partien in dieser Spielzeit gewonnen - in der Conference League, im DFB-Pokal und in der Bundesliga.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB am 12. September zum Landesduell bei der TSG Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

VfB am 12. September zum Landesduell bei der TSG Hoffenheim

Die Fans des VfB Stuttgart können sich zum Bundesliga-Start auf zwei Freitag-Spiele freuen: Nach dem Auftakt beim FC Bayern am 28. August folgt das erste Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

15.07.2026

Freiburg in Hoffenheim ohne Coach Schuster - VfB gegen Köln
Fußball-Bundesliga

Freiburg in Hoffenheim ohne Coach Schuster - VfB gegen Köln

Der SC Freiburg muss im Bundesliga-Spiel in Hoffenheim ohne den gelbgesperrten Trainer Schuster auskommen. Der VfB Stuttgart empfängt Köln, der 1. FC Heidenheim kämpft in Augsburg gegen den Abstieg.

14.02.2026

Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag

Die TSG reist mit reichlich Schwung zur angeschlagenen Eintracht. Heidenheim hat einen Hoffenheimer Verfolger zu Gast. Die Europapokal-Teilnehmer sind am Sonntag gefordert.

24.01.2026

SC Freiburg empfängt VfB, Heidenheim trifft auf Dortmund
Fußball-Bundesliga

SC Freiburg empfängt VfB, Heidenheim trifft auf Dortmund

Brisanz im Landesduell: Der badische SC Freiburg spielt gegen den schwäbischen VfB Stuttgart. Der 1. FC Heidenheim misst sich mit einem Königsklassen-Teilnehmer, Hoffenheim tritt in der Hauptstadt an.

13.09.2025

VfB empfängt Gladbach - TSG fordert Eintracht
Fußball-Bundesliga

VfB empfängt Gladbach - TSG fordert Eintracht

Erstes Heimspiel für Stuttgart in der laufenden Bundesliga-Saison. Auch Hoffenheim misst sich mit einem Traditionsverein. Heidenheim und Freiburg treten auswärts an.

30.08.2025