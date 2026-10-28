Unfall auf Bundesstraße

Vermeintlicher Gefahrstoff sorgt für stundenlange Sperrung

«Natronlauge» steht auf einem Kanister, mit dem eine Autofahrerin zusammenstößt. Die möglicherweise ätzende Flüssigkeit hat sich auf der Fahrbahn verteilt. Eine Laboranalyse kann Entwarnung geben.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Ein Kanister mit vermeintlich gefährlichem Inhalt hat auf der Bundesstraße 43a in Hanau einen größeren Gefahrstoffeinsatz ausgelöst. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin sei mit dem auf der Fahrbahn liegenden Kanister am Dienstagnachmittag kollidiert, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.

Durch den Aufprall habe sich der Inhalt des Kanisters großflächig auf dem Auto der Frau und auf einem Wagen eines dahinter fahrenden 19-Jährigen verteilt, hieß es. Der weiße 20-Liter-Kanister trug den Angaben zufolge die Aufschrift «Natronlauge», weshalb die alarmierte Feuerwehr die Unfallstrecke sperren ließ. Der 19-Jährige sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

Eine Laboranalyse der ausgetretenen Flüssigkeit ergab den Angaben zufolge, dass es sich nicht um ätzende Natronlauge, sondern um ungefährliches Paraffinöl handelte. Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Fahrbahn bis 22.15 Uhr gesperrt. Woher der Kanister stammt, ist bislang unklar.

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