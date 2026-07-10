Befüllen von Sauerstoffflasche

Verpuffung in Tauchshop – Verletzte und hoher Schaden

In einem Tauchshop kam es beim Befüllen einer Sauerstoffflasche zu einer Verpuffung. Mehrere Menschen werden verletzt, der Schaden ist erheblich.

Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen im Tauchshop an. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen im Tauchshop an. (Symbolbild)

Holzgerlingen (dpa/lsw) - Beim Befüllen einer Sauerstoffflasche in einem Tauchshop in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) ist es zu einer Verpuffung und einem Brand gekommen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Der Schaden wurde auf rund 740.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Weshalb es beim Befüllen der Sauerstoffflasche zur Verpuffung kam, blieb zunächst unklar. Ein 46-Jähriger wurde schwer verletzt und kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach dem Vorfall am Donnerstag vom Rettungsdienst versorgt.

Der Brand konnte gelöscht werden. Im Zuge des Einsatzes musste die angrenzende Schönbuchbahn aufgrund der Rauchentwicklung zeitweise ihren Betrieb einstellen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Seniorin bei Küchenbrand verletzt - hoher Schaden
Brände

Seniorin bei Küchenbrand verletzt - hoher Schaden

Starker Rauch quillt aus den Fenstern einer Wohnung, eine Küche brennt. Ist ein kaputter Kühlschrank schuld?

18.10.2025

Verpuffung an Sauerstoff-Flasche - Raucher schwer verletzt
Notfälle

Verpuffung an Sauerstoff-Flasche - Raucher schwer verletzt

Ein Mann ist mit seinem Sauerstoffgerät zum Rauchen draußen. Plötzlich kommt es zu einer Verpuffung.

15.07.2025

Mann erleidet schwere Verbrennungen nach Verpuffung
Polizei

Mann erleidet schwere Verbrennungen nach Verpuffung

Ein Mann befüllt in Konstanz einen Ofen mit Ethanol. Es kommt zur Verpuffung - und der 55-Jährige verletzt sich schwer.

24.03.2025

Mann bei Verpuffung an Kaminofen lebensgefährlich verletzt
Notfall

Mann bei Verpuffung an Kaminofen lebensgefährlich verletzt

Ein Mann möchte im Keller seines Hauses ein Feuer im Kamin entzünden. Dann kommt es zu einer Verpuffung.

02.02.2025

Mannheim: Müllmänner bei Verpuffung verletzt - Sprühdose verantwortlich?
Blaulicht

Mannheim: Müllmänner bei Verpuffung verletzt - Sprühdose verantwortlich?

Als Angestellte eines Müllentsorgungsunternehmens Tonnen in Mannheim entleeren wollten, kam es zu einer Verpuffung. Ermittler des LKA haben die Ursache gefunden.

17.01.2025