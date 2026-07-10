Verpuffung in Tauchshop – Verletzte und hoher Schaden
In einem Tauchshop kam es beim Befüllen einer Sauerstoffflasche zu einer Verpuffung. Mehrere Menschen werden verletzt, der Schaden ist erheblich.
Holzgerlingen (dpa/lsw) - Beim Befüllen einer Sauerstoffflasche in einem Tauchshop in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) ist es zu einer Verpuffung und einem Brand gekommen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Der Schaden wurde auf rund 740.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.
Weshalb es beim Befüllen der Sauerstoffflasche zur Verpuffung kam, blieb zunächst unklar. Ein 46-Jähriger wurde schwer verletzt und kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach dem Vorfall am Donnerstag vom Rettungsdienst versorgt.
Der Brand konnte gelöscht werden. Im Zuge des Einsatzes musste die angrenzende Schönbuchbahn aufgrund der Rauchentwicklung zeitweise ihren Betrieb einstellen.