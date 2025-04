Versuchter Millionenbetrug: Mann in Frankfurt festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein unter anderem wegen versuchten Betrugs in Millionenhöhe gesuchter Mann ist am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Der 31-Jährige soll in zwei Fällen Vertragsunterlagen über die Lieferung von FFP2-Masken an die Bundesrepublik Deutschland gefälscht haben, teilte die Bundespolizei mit. Darin forderte er einmal mehr als 32 Millionen und einmal 2,3 Millionen Euro.